Verstappen wist dat hij niet veel kon doen tegen Hamilton

Max Verstappen voelde het al aankomen dat hij in de slotfase van de GP van Spanje gepasseerd zou worden door Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen was na een tweede stop op versere banden veel sneller en Verstappen kon niet voorkomen dat de Mercedes-coureur zijn 98e zege pakte in de Formule 1.

“We konden het ergens wel zien aankomen”, zei Verstappen na afloop. “Ze waren aan het einde op de zachte banden al sneller en hadden veel meer snelheid op de medium-banden. Er was niet veel wat we ertegen konden doen. Toen ze opnieuw stopten voor nieuwe banden, wist ik dat het klaar was. Ik had het al lastig op mijn banden en zag dat Lewis elke ronde dichterbij kwam. Ik was een beetje een ‘sitting duck’, een gemakkelijk doelwit.”

Volgens de Red Bull-coureur kwamen ze gewoon snelheid tekort. “Ik heb alles geprobeerd wat ik kon. Dit laat zien dat we nog niet zijn waar we willen zijn. We moeten hard werken en zorgen dat we erbij komen, maar we zijn net iets langzamer.”