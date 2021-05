Vertrek Bennett bij wielerploeg Lefevere aanstaande

Het vertrek van Sam Bennett bij de wielerploeg Deceuninck – Quick Step lijkt aanstaande. Dat heeft manager Patrick Lefevere zondag voor de start van de tweede rit van de Giro verklaard.

De 30-jarige Ier koerst sinds vorig jaar voor de Belgische topploeg. Lefevere liet in Italiƫ doorschemeren dat er volgend seizoen een einde komt aan de samenwerking met Bennett, vooral om financiƫle redenen.

“Of het puur om het geld gaat? Dat moet je hem of zijn manager vragen”, aldus Lefevere die toegaf dat Bennett al heeft laten weten te vertrekken. Ook lijkt de manager niet meer van plan de Ier op andere gedachten te willen brengen. “Bij mij is er een bepaald moment waarop ik niet meer te overtuigen ben. Als ik de klik gemaakt heb is het over.”

Bennett behaalde dit jaar ritzeges in de UAE Tour, Parijs-Nice en de Ronde van de Algarve. Hij won ook in Brugge-De Panne.