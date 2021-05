Volleybalster De Kruijf deze zomer niet in nationale ploeg

Volleybalster Robin de Kruijf komt deze zomer niet uit voor het Nederlands team. De 30-jarige middenaanvalster, die vorige week zaterdag haar eerste Champions League won, is na een zwaar seizoen in Italië en na dertien opeenvolgende jaren nationaal team toe aan fysieke en mentale rust.

“De afgelopen dertien jaar heb ik altijd zowel voor een club als voor het nationaal team gespeeld. Na een zwaar seizoen in Italië, waar we feitelijk het hele seizoen in een afgesloten bubbel leefden, ben ik toe aan meer vrijheid en meer tijd voor mijzelf”, aldus De Kruijf. Ze bekijkt volgend jaar of ze zich weer beschikbaar wil stellen voor Oranje.

De Kruijf pakte met haar ploeg Imoco Volley Conegliano dit jaar de Italiaanse landstitel, de beker, de Supercup en de Champions League. Vorige week zaterdag won De Kruijf met haar team in de finale met 3-2 van haar voormalige werkgever Vakifbank Istanbul.

Ze debuteerde in Oranje in 2008 onder bondscoach Avital Selinger. Sindsdien kwam zij 347 keer uit voor het Nederlands team.

“Onze dank naar Robin de Kruijf is groot, want zij heeft tot nu toe een hele grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlands team. Dat zij nu een pas op de plaats maakt, bevestigt wat wij al een tijdje weten: namelijk dat de combinatie club en nationaal team een hele belastende is op de lange termijn. Wij blijven daarom investeren in het opleiden van speelsters”, aldus Joop Alberda, technisch directeur van de Nevobo.