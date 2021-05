Handbalster Broch in voorlopige selectie Oranje voor Spelen

Yvette Broch maakt deel uit van de voorlopige selectie van de Nederlandse handbalsters voor de Olympische Spelen. Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft een lijst van 35 speelsters opgesteld, met daarbij ook bekende namen als Tess Wester, Estavana Polman, Lois Abbingh, Danick Snelder en Laura van der Heijden. Mayonnade mag uiteindelijk veertien speelsters en één reserve meenemen naar Tokio.

Broch (30) besloot in 2018 om haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international van Oranje was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind vorig jaar pakte ze het handballen toch weer op bij Metz, de Franse club waar ze vier jaar had gespeeld en waar Mayonnade de trainer is. De Fransman vroeg Broch begin dit jaar of ze zich ook weer beschikbaar wilde stellen voor de nationale ploeg. In april maakte de cirkelspeelster haar rentree in Oranje.

“Toen de bondscoach vroeg of ik me weer beschikbaar wilde stellen voor het Nederlands team, was Tokio nog helemaal niet in beeld”, zei Broch onlangs. “Maar nu ik deze stage heb meegemaakt en weer heb gespeeld, weet ik zeker dat ik graag mee wil naar de Spelen.” Broch tekende onlangs een contract voor volgend seizoen bij de Roemeense topclub Bucuresti.

Mayonnade maakt uiterlijk 24 mei bekend met welke 24 handbalsters hij twee weken later de olympische voorbereiding ingaat. De wereldkampioenen trainen dan op Papendal en spelen in Den Bosch een drielandentoernooi, met Rusland en Zweden. Voor Oranje beginnen de Spelen op 25 juli tegen Japan. Zuid-Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro zijn de andere tegenstanders in de poule. De beste vier uit de groep gaan door naar de kwartfinales.