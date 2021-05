Synchroonzwemsters De Brouwer na storing nog niet in actie op EK

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer moeten bij het EK in Boedapest nog even geduld hebben. Door een technische storing kon de 22-jarige tweeling maandag nog niet in actie komen.

Het nationaal duet zou als veertiende aan de beurt zijn voor de verplichte kür. Nadat er al eerder technische haperingen waren, werd de kür van Groot-Brittannië (het twaalfde land) afgebroken wegens een probleem met een onderwaterspeaker. De jury besloot kort daarna te stoppen met de titelstrijd.

Omdat ook eerdere duetten mogelijk hinder hebben ondervonden, is besloten het gehele programma naar komende donderdag te verschuiven. Dinsdag komt het nationaal duet op de vrije oefening uit. Noortje en Bregje de Brouwer zijn als eerste paar aan de beurt om 09.00 uur.