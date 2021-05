Tennisser Murray wil zich op Queen’s voorbereiden op Wimbledon

Tennisser Andy Murray wil zich vanaf 14 juni op het toernooi van Queen’s gaan voorbereiden op Wimbledon. De organisatie van het kleinere Londense grastoernooi heeft de deelname van de Schotse vijfvoudige winnaar officieel bevestigd.

In 2019 maakte Murray zijn rentree op Queen’s, nadat een blessure aan een heup zijn loopbaan in gevaar had gebracht. Hij won meteen met de Spanjaard Feliciano Lopez de titel in het dubbelspel. De voormalige winnaar van Wimbledon, die ook veel problemen met een lies ondervond, speelde dit jaar pas drie toernooien. In maart kwam hij voor het laatst in actie.

Murray bereidt zich momenteel in Rome voor op zijn rentree. De naar de 123e plaats van de wereldranglijst gezakte speler hoopt eind mei op Roland Garros mee te doen, maar is afhankelijk van een uitnodiging van de Franse organisatoren. Zijn ranking is te laag om zomaar te worden toegelaten.

Hij zegt in elk geval uit te kijken naar Queen’s. “Als ik fit genoeg ben, speel ik daar. Het is voor iedereen een moeilijke tijd en het zou fantastisch zijn als ik in Londen weer voor het oog van de Britse fans in actie kan komen.”