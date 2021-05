Van der Hoorn (27) verrast met etappezege in Ronde van Italië

Taco van der Hoorn heeft op fraaie wijze de derde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 27-jarige Rotterdammer, die uitkomt voor de Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, bleef op 8 kilometer van de finish als laatste van een kopgroep van acht renners over. Van der Hoorn hield na de rit van Biella naar Canale, over 190 kilometer, net genoeg over om het aanstormende peloton voor te blijven.

Het is voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de eerste zege van het jaar en ook de eerste zege in een grote wielerronde. Van der Hoorn kwam vorig jaar nog uit voor Jumbo-Visma, maar daar werd zijn contract niet verlengd. De renner zou aan de slag gaan bij de kleinere ploeg BEAT, maar ging later alsnog in op het aanbod van Wanty, dat een WorldTour-ploeg is. Voor zijn periode bij Jumbo-Visma, fietste Van der Hoorn voor Roompot. Voor die ploeg won hij wedstrijden in België, de Schaal Sels en de Primus Classic, en een rit in de BinckBank Tour.

Achter Van der Hoorn, die debuteert in de Giro, won de Italiaan Davide Cimolai op 4 seconden achterstand de sprint van het peloton voor de Slowaak Peter Sagan en de Italiaan Elia Viviani. Filippo Ganna, zaterdag winnaar van de openingstijdrit, blijft leider. De Italiaan heeft 16 tellen voorsprong op de Noor Tobias Foss. De Belg Remco Evenepoel is derde op 20 seconden.

De vierde rit in de Giro gaat dinsdag over 187 kilometer van Piacenza naar Sestola.