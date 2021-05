Tennisser Zverev wil in Tokio op drie fronten strijden

Duitslands beste tennisser Alexander Zverev wil bij de Olympische Spelen van Tokio op drie fronten strijden. De nummer 6 van de wereld, afgelopen weekeinde nog winnaar van het masterstoernooi in Madrid, doet mee aan het enkelspel, dubbelspel en het mixdubbel.

“Dat is natuurlijk een stevige inspanning, maar als het gaat om de Olympische Spelen doet dat er niet toe”, zei Zverev in een interview met de Duitse krant Bild. “Dan sta je er voor je land en neem je alle nadelen op de koop toe. Ik ga proberen er het maximale uit te halen.”

Zverev (24) heeft als partner in het mixdubbel Angelique Kerber op het oog. Voor het dubbelspel kiest hij voor Tim Pütz. In Madrid stonden de twee nog in de halve finale. Een voorbehoud maakt Zverev voor zijn olympische start: “Als ik eerst vier weken in quarantaine moet en mijn hotelkamer niet af mag, ga ik niet. Dan heeft het geen zin, omdat na zo’n periode het ritme totaal zoek is.”