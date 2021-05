Fransman Bouhanni twee maanden geschorst na gevaarlijke sprint

De internationale wielerunie UCI heeft wielrenner Nacer Bouhanni voor 2 maanden geschorst voor zijn manoeuvre tijdens de wedstrijd Cholet-Pays de la Loire. Daar reed de Fransman van Team Arkéa-Samsic zijn concurrent Jake Stewart bijna in de hekken.

De disciplinaire commissie van de UCI kwam tot dat besluit nadat Bouhanni bij een hoorzitting had toegeven dat hij van zijn lijn was afgeweken en daarmee de regels had overtreden. De wielrenner is akkoord gegaan met de schorsing van twee maanden die met terugwerkende kracht is ingegaan op 8 april van dit jaar en eindigt op 7 juni. Ook heeft Bouhanni toegezegd dat hij zal meewerken aan educatieve programma’s van de UCI.

Bouhanni finishte achter winnaar Elia Viviani als derde, maar werd niet veel later door de aanwezige juryleden van de UCI op basis van tv-beelden gediskwalificeerd. Stewart hield aan de actie een breukje in zijn linkerhand over.

De UCI wil strenger optreden tegen sprinters die hun concurrenten in gevaar brengen, zeker omdat Fabio Jakobsen vorig jaar ernstig gewond raakte na een actie van Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma werd daarvoor voor 9 maanden geschorst.