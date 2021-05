Giro raakt klassementsrenners Landa en Sivakov kwijt

De Spaanse wielrenner Mikel Landa heeft een sleutelbeenbreuk overgehouden aan zijn val in de vijfde etappe van de Ronde van Italië. De klassementsrenner van Bahrain-Victorious moest opgeven. Ook de Rus Pavel Sivakov gaat donderdag niet meer van start.

Landa kwam op zo’n vier kilometer van de streep ten val nadat hij samen met Joe Dombrowski, de winnaar van de vierde etappe, op een seingever was gebotst. De 31-jarige Spanjaard werd op een brancard in een ambulance gelegd en naar het ziekenhuis gebracht.

De ploeg bevestigde woensdagavond dat Landa in het ziekenhuis wordt behandeld voor een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben. “Landa is bij bewustzijn en hoopt zo snel mogelijk weer terug op de fiets te kunnen.”

UAE Team Emirates, de ploeg van Dombrowski, liet weten dat wordt onderzocht of de renner mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen. De Amerikaan reed de etappe wel uit.

“We vrezen voor een polsbreuk of een sleutelbeenbreuk”, zei ploegleider Franco Pellizotti kort na de rit tegen de Italiaanse zender Rai over Landa. “Hij kwam hier om de Giro te winnen en was in topvorm.” Landa finishte in 2015 als derde in het klassement van de Giro en in 2019 als vierde. In de Tour de France was hij vorig jaar vierde.

In de vierde etappe was Landa opgevallen door op de laatste beklimming een aanval te plaatsen. Hij finishte samen met onder anderen de Colombiaan Egan Bernal als beste klassementsrenner. Hij stond in het klassement op de vijftiende plaats op 1.49 van de Italiaan Alessandro De Marchi.

Sivakov was op zo’n 156 kilometer van de finish ten val gekomen en reed de etappe uit met een pijnlijk schouder. Zijn ploeg Ineos Grenadiers meldde later dat het team genoodzaakt was Sivakov terug te trekken.