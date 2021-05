‘Japanse olympiërs krijgen voorrang bij coronavaccinaties’

De Japanse overheid is van plan om alle Japanse deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen komende zomer in Tokio met voorrang te vaccineren tegen het coronavirus. Dat melden diverse Japanse media. Een bevestiging door de olympische organisatie of het Japans olympisch comité ontbreekt nog.

Volgens twee Japanse kranten kunnen 2500 sporters en coaches rekenen op tijdige vaccinatie. De Japanse sportbonden zouden de hele campagne moeten coördineren en controleren.

De Japanse regering heeft onlangs nog ontkend dat er plannen zijn om de Japanse olympiërs vroegtijdig te vaccineren. Tot dusver komen alleen nog ouderen en werknemers in de medische sector in aanmerking voor inenting. Er is in Japan nog geen tijdschema opgesteld voor de hele bevolking.

De Japanse regering krijgt veel kritiek voor het trage verloop van de vaccinatiecampagne tot dusver. De noodtoestand vanwege het coronavirus is eind vorige week voor vier regio’s verlengd en met twee prefecturen uitgebreid.

Over een kleine tien weken moeten de Olympische Spelen in Tokio beginnen. Een flinke meerderheid van de Japanse bevolking is volgens recente onderzoeken tegen het doorgaan van het mondiale evenement in de huidige pandemie. De olympische organisatie en het IOC blijven echter benadrukken dat de Spelen veilig en solide afgewerkt kunnen worden, dankzij onder meer strenge gedragsprotocollen en een aanhoudende stijging van het aantal gevaccineerde deelnemers.