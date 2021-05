Miami Heat verzekert zich van deelname aan play-offs in NBA

De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg uit Florida versloeg concurrent Boston Celtics met 129-121. Met nog drie wedstrijden te spelen in de reguliere competitie kan Miami Heat in de Eastern Conference niet lager meer eindigen dan de zesde plek. Nummer 7 Boston Celtics kan via een tussenronde (play-in) zich nog wel plaatsen voor de play-offs om de NBA-titel.

Tyler Herro blonk uit bij de Heat met 24 punten en 11 rebounds. Ook Duncan Robinson en Bam Adebayo waren ieder met 22 punten goed op schot. Kemba Walker was topscorer van de Celtics met 36 punten.

Miami Heat heeft zich voor de vierde keer in de laatste zes seizoenen geplaatst voor de play-offs. Vorig jaar haalde de club de NBA-finale. Daarin was Los Angeles Lakers te sterk.