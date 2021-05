Tennisster Halep scheurt spier op toernooi in Rome

Tennisster Simona Halep is in de tweede ronde van het toernooi van Rome geblesseerd geraakt. De Roemeense, nummer 3 van de wereld, heeft een spiertje in haar linkerkuit gescheurd. Het is daardoor zeer twijfelachtig of ze binnenkort kan deelnemen aan Roland Garros, de grandslam van Parijs.

Halep leidde met 6-1, 3-3 tegen de Duitse Angelique Kerber toen de kwetsuur opspeelde. Ze keerde hinkend en ondersteund door officials terug naar haar stoel, waar behandeling volgde. Vervolgens werd ze in tranen naar het medisch centrum vervoerd.

“Uit een echo is gebleken dat er sprake is van een scheurtje”, liet Halep weten. “Morgen wordt een MRI gemaakt om meer duidelijk te maken over de ernst van de blessure. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe lang ik uit de roulatie ben. In elk geval is dit een grote tegenvaller en ben ik zeer teleurgesteld.”