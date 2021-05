Zwemster Van Rouwendaal prolongeert Europese titel op 5 km

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de EK in Hongarije haar Europese titel op de 5 kilometer in het open water geprolongeerd. De 27-jarige langeafstandspecialiste was op het Lupameer nabij Boedapest de beste op dit niet-olympische onderdeel. De olympisch kampioene op de 10 kilometer lag het grootste deel van de race aan de leiding en kwam na bijna 59 minuten met een ruime voorsprong over de finish.

Bij de vorige EK in 2018 in Glasgow won Van Rouwendaal drie keer goud; op de 5 en 10 kilometer en in de teamwedstrijd. In de race over 25 kilometer pakte ze zilver in Schotland.