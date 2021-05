Zwemster Van Rouwendaal verdedigt Europese titel op 5 kilometer

Zwemster Sharon van Rouwendaal gaat in het Lupameer nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest op jacht naar prolongatie van haar Europese titel op de 5 kilometer in het open water. De 27-jarige Van Rouwendaal was drie jaar geleden de beste bij de EK in Glasgow. Ze won toen ook de 10 kilometer en de landenwedstrijd en pakte zilver op de 25 kilometer.

Van Rouwendaal verdedigt komende zomer in Tokio haar olympische titel op de 10 kilometer, net als Ferry Weertman bij de mannen. Bij de EK in Boedapest komen de olympisch kampioenen donderdag in actie op die afstand. Weertman is net als Van Rouwendaal de regerend Europees kampioen op de 10 kilometer. EK-debutant Lars Bottelier doet ook mee aan de 10 kilometer en zwemt zondag als enige Nederlander ook nog de 25 kilometer. Volgende week wordt het langebaantoernooi gehouden in de Hongaarse stad.

Van Rouwendaal, die vorig jaar de Franse coach Philippe Lucas verruilde voor de Duitser Bernd Berkhahn, duikt om 11.00 uur het water van het Lupameer in voor de race over 5 kilometer.