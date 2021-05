Basketbalvedette Harden viert rentree bij Nets met zege op Spurs

James Harden heeft een succesvolle rentree gemaakt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Hij maakte 18 punten, leverde 11 assists en noteerde 7 rebounds voor zijn club Brooklyn Nets en droeg aanzienlijk bij aan de zege op San Antonio Spurs: 128-116.

Harden ontbrak achttien wedstrijden vanwege een hardnekkige hamstringblessure en begon tegen de Spurs ook niet in de basis. Desondanks kreeg hij de nodige speelminuten en bewees meteen zijn waarde. Landry Shamet was de topschutter bij Brooklyn Nets met 21 punten. DeMar DeRozan maakte 21 punten voor San Antonio Spurs, dat zijn zevende nederlaag in de laatste negen wedstrijden leed.

Atlanta Hawks en New York Knicks verzekerden zich van een ticket voor de play-offs in de NBA. De Hawks versloegen Washington Wizards met 120-116. De Knicks kwamen niet in actie, maar profiteerden van de 102-94 nederlaag van Boston Celtics bij Cleveland Cavaliers.

Atlanta kwalificeerde zich voor de eerste keer sinds 2017 voor de play-offs. Trae Young was de uitblinker bij de Hawks met 33 punten, 9 assists en 8 rebounds. In het verliezende kamp was Russell Westbrook goed voor 34 punten en 15 assists.

Los Angeles Lakers, nog niet zeker van de play-offs, versloeg nipt Houston Rockets met 124-122. Bij de titelverdediger ontbrak opnieuw LeBron James; de sterspeler sukkelt met zijn rechterenkel.