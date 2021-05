Dumoulin keert terug als profwielrenner en mikt op tijdrit Tokio

Tom Dumoulin heeft besloten zijn wielercarrière op het hoogste niveau voort te zetten. De Limburger maakt begin juni zijn opwachting in de Ronde van Zwitserland. Grote doel is de olympische tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio op 28 juli, bevestigde zijn ploeg Jumbo-Visma.

Dumoulin besloot in januari van dit jaar voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Hij nam de tijd voor bezinning en wilde goed nadenken over zijn toekomst. Dumoulin, die in 2017 als eerste Nederlander de Ronde van Italië won, bekende dat hij worstelde met de druk en verwachtingen. Inmiddels heeft hij het plezier in het fietsen teruggevonden en heeft hij meteen zijn olympische ambitie uitgesproken.