Het beste was eraf bij Mollema na lange achtervolging in Giro

Wielrenner Bauke Mollema was teleurgesteld dat zijn aanval in de zesde etappe van de Ronde van Italië niet tot succes had geleid. “Ik kwam best ver, maar de klassementsrenners pakten me terug met nog 2,5 kilometer te gaan. Gino Mäder was de sterkste op de slotklim”, zei hij over de Zwitserse medevluchter die de etappezege pakte. De Nederlander van Trek-Segafredo kwam uiteindelijk op 2 minuten van Mäder binnen.

Mollema voelde zich al niet zo goed meer door de lange achtervolging op de kopgroep die hij samen met de Fransman Geoffrey Bouchard moest afleggen voordat ze bij de kopgroep kwamen. “Ik had al veel energie verbruikt om het gat te dichten. 30 tot 35 kilometer met z’n tweeën was natuurlijk niet ideaal. We kregen het gat niet dicht. Het werd weer 50 seconden en we stonden op het punt het op te geven.”

Mollema en Bouchard probeerden het nog een keer om aan te sluiten bij de vier koplopers, onder wie twee renners van Bahrain Victorious, die hard doorreden. “Op een klein klimmetje en in de afdaling deden we een laatste poging om dichterbij te komen en toen we op zo’n 20 seconden zaten, besloten zij om het een beetje rustiger aan te doen. Maar mijn beste benen waren toen wel verdwenen.”