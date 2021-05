Hockeyers Bloemendaal op voorsprong in finale play-offs

De hockeyers van Bloemendaal hebben de leiding genomen in de finale van de play-offs. In Utrecht werd Kampong na shoot-outs verslagen. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.

In het eerste duel van de finale nam Bloemendaal snel een voorsprong via Florian Fuchs. Jip Janssen en Martijn Havenga zetten de thuisploeg vervolgens op 2-1 met twee benutte strafcorners, maar de Belg Arthur Van Doren maakte vlak voor tijd gelijk.

Bjorn Kellerman miste namens Kampong de beslissende shoot-out. In de shoot-outserie moest David Harte, de Ierse keeper van Kampong, nog gewisseld worden wegens een blessure.

Het duel begon later wegens technische problemen bij de videoscheidsrechter.