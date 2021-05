Nadal overleeft twee matchpoints in Rome

Rafael Nadal heeft op het masterstoernooi van Rome vroegtijdige uitschakeling met veel moeite kunnen voorkomen. De negenvoudig kampioen overleefde in de derde ronde twee wedstrijdpunten en knokte zich met 3-6 6-4 7-6 (3) langs de Canadees Denis Shapovalov. De partij duurde drie uur en 27 minuten.

Nadal stond na het verlies van de eerste set in de tweede set met 3-0 achter, met een kans op 4-0. De Spaanse nummer 3 van de wereld won echter vijf games op een rij. In de derde set moest hij bij een 6-5-achterstand op eigen service twee matchpoints wegwerken.

Voor Nadal verloopt het gravelseizoen niet succesvol. Hij pakte weliswaar de titel in Barcelona, maar op de masterstoernooien van Monte Carlo en Madrid bleef hij in de kwartfinales steken.

Vorig jaar werd Nadal in de kwartfinales uitgeschakeld in de Italiaanse hoofdstad. Toen was de Argentijn Diego Schwartzman hem de baas.