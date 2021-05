Ploegleider: sterk van Dumoulin dat hij tijd nam om na de denken

Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma heeft veel respect voor wielrenner Tom Dumoulin, van wie na een pauze van zo’n vier maanden donderdag bekend werd dat hij doorgaat met wielrennen. “Ik heb veel respect dat hij in staat was om die beslissing te maken”, zei Engels na de zesde etappe van de Ronde van Italië tegen Eurosport.

“Ik weet niet of Tom wilde stoppen, hij wilde erachter komen of hij wilde stoppen of doorgaan”, zei de ploegleider. “Op dat moment had hij tijd nodig om die beslissing te kunnen nemen. Daarom was het een goed besluit om een stapje opzij te zetten zodat hij zichzelf die tijd gaf.”

Volgens Engels zitten wielrenners normaal alleen maar in de modus van doorgaan, zodat je geen zwakte kunt tonen. “Het getuigt juist van kracht om die beslissing te nemen en na te gaan denken over wat je wilt. Aan het eind van dat proces is hij erachter gekomen dat hij niet klaar is met fietsen en door wil gaan.”

Dumoulins ploeg bevestigde donderdag dat de renner heeft besloten zijn wielercarrière op het hoogste niveau voort te zetten. De Limburger maakt begin juni zijn opwachting in de Ronde van Zwitserland. Het grote doel is de olympische tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio op 28 juli.