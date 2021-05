Schoonspringster Van Duijn als tweede naar EK-finale op de toren

Schoonspringster Celine van Duijn heeft zich bij de EK in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale op de toren. De 28-jarige Van Duijn kwam in de kwalificatie na zeven sprongen van 10 meter hoogte tot een score van 289,60 punten. Alleen titelverdedigster Sofia Lyskoen uit Oekraïne deed het beter met 297,25. De finale is donderdagavond.

EK-debutante Guurtje Praasterink eindigde als veertiende en greep naast een plek in de finale met de beste twaalf. De 18-jarige Praasterink kwam tot een puntentotaal van 251,55.

Bij de EK van twee jaar geleden in Kiev pakte Van Duijn zilver achter Lyskoen. Een jaar eerder zorgde de Nederlandse voor een grote verrassing door de Europese titel te veroveren op de toren bij de EK in Edinburgh.

Van Duijn heeft zich op de 10-metertoren verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Inge Jansen komt daar in actie op de 3-meterplank. Als duo wisten Van Duijn en Jansen zich niet te kwalificeren bij het synchroonspringen.