Synchroonzwemsters De Brouwer vijfde in finale EK

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn bij de Europese kampioenschappen in Boedapest op de vijfde plaats geëindigd in de finale van de technische uitvoering. De tweeling zette met 87,2526 een persoonlijk record neer. De 22-jarige zussen waren iets meer dan 2 punten verwijderd van een medaille.

De Europese titel ging naar het Russische duo Svetlana Kolesnitsjenko/Svetlana Romasjina, met 96,2904. Het zilver was voor Marta Fiedina en Anastasija Savtsjoek uit Oekraïne (92,6862) en het brons voor de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (89,4592).

De finale van het technische duet moest maandag na twaalf optredens worden afgebroken vanwege problemen met de muziekinstallatie. De Nederlandse zussen waren op dat moment nog niet in actie gekomen. Donderdag werd de finale in z’n geheel overgedaan. Vrijdag komt het nationale duet in actie in de finale van de vrije oefening. De zussen plaatsten zich met een persoonlijk record als vijfde voor de strijd om de medailles, met twaalf deelnemende duetten.

De tweeling hoopt zich volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona te kwalificeren voor Tokio.