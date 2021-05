Van Rouwendaal bij EK ook weer de beste op 10 kilometer

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de EK in Boedapest ook haar Europese titel op de 10 kilometer in het open water geprolongeerd. De 27-jarige Van Rouwendaal tikte na een lange eindsprint net iets eerder aan dan de Hongaarse Anna Olasz, die in de laatste ronde langszij was gekomen.

De olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer prolongeerde woensdag al haar Europese titel op de 5 kilometer. Toen tikte Van Rouwendaal na een machtig optreden met ruime voorsprong aan.

Op de olympische afstand zwom Van Rouwendaal in de derde van vijf rondes weg bij haar concurrentes. Ze bouwde een flinke voorsprong op, maar in de laatste ronde kwamen de andere zwemsters terug. In de eindsprint bleek Van Rouwendaal toch de sterkste.