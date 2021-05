Wielrenner Mollema moet ritzege in zesde Giro-rit aan Mäder laten

Bauke Mollema heeft naast de etappezege gegrepen in de zesde rit in de Ronde van Italië. De 34-jarige wielrenner van Trek-Segafredo moest op de slotklim medevluchter Gino Mäder uit Zwitserland laten gaan. De Zwitser van Bahrain Victorious kwam na 160 kilometer in Ascoli Piceno solo binnen. Mollema werd in de slotkilometers bijgehaald door de groep met favorieten en finishte als 31e op 2 minuten.

Voor Mäder is het de eerste ritzege in een grote ronde. De 24-jarige Zwitser won eerder een rit in de Ronde van Hainan. Hij bezorgde zijn ploeg Bahrain Victorious succes na de domper van een dag eerder, toen kopman Mikel Landa uit Spanje moest opgeven na een zware val.

Het peloton startte aan de lastige zesde etappe ook zonder klassementsrenner Pavel Sivakov en zonder de leider in het bergklassement Joe Dombrowski. Die moesten net als Landa opgeven als gevolg van de verwondingen bij valpartijen in de vijfde etappe. De rit begon met een kleine klim en had met de Forca di Gualdo en de slotklim San Giacomo twee beklimmingen van de tweede categorie.

Een kopgroep van acht renners met daarbij de later aangesloten Mollema kreeg zo’n vijf minuten voorsprong in het slechte weer in het eerste deel van de etappe. Nog vier vluchters, inclusief de Nederlander, hadden een marge van minder 3 minuten aan de voet van de slotklim. Op de niet al te steile beklimming van ruim 15 kilometer moest de Sloveen Matej Mohoric de kopgroep laten gaan en bleven Mollema, de Italiaan Dario Cataldo en Mäder over.

Het peloton met de klassementsrenners, maar zonder rozetruidrager Alessandro De Marchi, kwam door het beulswerk van Ineos Grenadiers dichterbij. Op 3 kilometer van de streep moesten Mollema en Cataldo Mäder laten gaan. De Zwitser hield op de streep net genoeg over om klassementsrenners Egan Bernal, Dan Martin, Remco Evenepoel en Giulio Ciccone voor te blijven.

De Hongaar Attila Valter van Groupama-FDJ kwam als twaalfde binnen op 29 seconden van de ritwinnaar en neemt de roze leiderstrui over van De Marchi. De Belg Evenepoel staat tweede op 11 seconden en de Colombiaan Bernal derde op 16 seconden.