Zwemmer Weertman: ik ging voor vier op rij, niet voor vierde plek

De teleurstelling was groot bij zwemmer Ferry Weertman na de 10 kilometer in het open water op de EK in Boedapest. De olympisch kampioen greep in het Lupameer net naast de medailles: vierde. “Ik kwam hier naartoe om er vier op een rij van te maken, niet voor de vierde plaats”, zei Weertman.

De 28-jarige zwemmer had bij de EK’s van 2014, 2016 en 2018 goud gepakt op de 10 kilometer. In het koude Hongaarse meer nabij Boedapest zwom Weertman gedurende de race steeds verder naar voren. Hij had echter geen antwoord op de versnelling van de Italiaan Gregorio Paltrinieri, die Weertman afloste als Europees kampioen.

“Vierde is natuurlijk balen. Hier kom ik niet voor. Ik race altijd om te winnen”, zei de Nederlander. “Ik heb wel het idee dat ik richting de Spelen op de goede weg ben. We werken met een jaarplanning en een heel duidelijke opbouw richting het einde van het jaar. Ik heb er vertrouwen in dat ik in Tokio in betere doen ben dan nu. Het wordt dan een heel andere race dan nu. Hier zwommen we in een wetsuit, daar niet. Nu was het koud, daar warm. En hier zwommen we in zoet water, daar in zout water. In Tokio is het een ochtendrace in plaats van een middagrace. Dus ja, veel is dan anders. We zullen zien hoe iedereen er dan voor staat.”