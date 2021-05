Zwemmer Weertman kan Europese titel 10 kilometer niet prolongeren

Olympisch kampioen Ferry Weertman is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij de Europese titel op de 10 kilometer in het open water te veroveren. De Nederlandse zwemmer tikte in het Lupameer bij Boedapest aan als vierde en miste zodoende zelfs een medaille.

Het goud was voor de Italiaan Gregorio Paltrinieri, die in de laatste ronde wist te ontsnappen uit de grote kopgroep en met een kleine voorsprong als eerste finishte in 1.51.30,6. De Fransman Marc-Antoine Olivier eindigde als tweede op 11 seconden. De Duitser Florian Wellbrock, die het merendeel van de wedstrijd aan de leiding had gezwommen, wist nog net voor Weertman naar het brons te spurten.

Lars Bottelier, de tweede Nederlander in de race, arriveerde op 1 minuut en 35 seconden van de winnaar als 22e.