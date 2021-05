Barty geeft in Rome geblesseerd op bij voorsprong

Tennisster Ashleigh Barty heeft in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Rome opgegeven. De Australische nummer 1 van de wereld had tegen de Amerikaanse Coco Gauff net de eerste set gewonnen en leidde met 2-1 in de tweede set.

De 25-jarige Barty, afgelopen weekend nog finaliste in Madrid, had last van een armblessure. Ze speelde ook met een ingepakte rechterarm.

Over ruim twee weken begint Roland Garros, het toernooi dat Barty in 2019 wist te winnen. Vorig jaar ontbrak ze omdat ze tijdens de coronacrisis in Australi├ź wilde blijven.

De 17-jarige Gauff, de mondiale nummer 35, neemt het zaterdag bij de laatste vier op tegen de winnares van het duel tussen Iga Swiatek uit Polen en de Oekraïense Elina Svitolina.