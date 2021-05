De Boer maakt voorlopige selectie van Oranje voor EK bekend

Frank de Boer maakt waarschijnlijk rond het middaguur zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK bekend. De uitverkoren internationals hebben nog tot 28 mei de tijd om de bondscoach te overtuigen. Dan wordt duidelijk hoe de definitieve selectie van 26 spelers van Oranje voor de Europese eindronde eruit ziet.

Virgil van Dijk gaat niet mee naar het EK. Als alles meezit, zou de verdediger misschien na de groepsfase voor Oranje kunnen spelen. Maar Van Dijk, bijna hersteld van een zware knieblessure, vindt het verstandiger om zich volledig op de start van het nieuwe seizoen met zijn Engelse club Liverpool te concentreren.

Daley Blind maakt waarschijnlijk wel deel uit van de voorlopige selectie. De Boer heeft goede hoop dat de Ajacied op tijd hersteld is van een enkelblessure. De bondscoach liet vorige week al doorschemeren dat doelman Maarten Stekelenburg en spits Wout Weghorst veel kans maken op een plek in zijn definitieve EK-selectie.

Mogelijk wordt ook duidelijk of Oranje van 29 mei tot 5 juni een trainingskamp in de Algarve kan beleggen. Nu moeten buitenlandse reizigers in Portugal eerst twee weken in quarantaine voordat ze daar naar buiten mogen.