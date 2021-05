Djokovic en Tsitsipas gaan zaterdag verder in Rome

Novak Djokovic moet zijn partij tegen Stefanos Tsitsipas op het masterstoernooi van Rome zaterdag voltooien. De nummer 1 van de wereld kijkt tegen Tsitsipas tegen een achterstand aan van 6-4 en 2-1, met een servicebreak in de tweede set. Hevige regenval legde de partij voor de tweede keer stil, waarna de organisatie besloot dat er vrijdag niet meer verder gespeeld kon worden.

De wedstrijd was bij 4-3 voor Tsitsipas al ruim drie uur onderbroken.

Voor het slechte weer verzekerden de Amerikaan Reilly Opelka en Rafael Nadal zich van een plek in de halve finales. Het duel tussen de Rus Andrey Roeblev en Lorenzo Sonego uit Italiƫ was nog niet begonnen. Ook in het vrouwentoernooi moet er zaterdag nog een kwartfinale gespeeld worden.

De finale wordt zondag gespeeld.