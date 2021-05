Dumoulin, Mollema, Kelderman, Van Baarle en Havik naar Spelen

Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Yoeri Havik vertegenwoordigen Nederland op 24 juli tijdens de olympische wedstrijd op de weg in Tokio. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout vrijdag bekendgemaakt.

Dumoulin combineert de wedstrijd op de weg met de individuele tijdrit van vier dagen later. Havik komt ook in actie als baanwielrenner in Tokio. Hij is geselecteerd voor het onderdeel madison.

Moerenhout bleef de afgelopen periode in nauw contact met Dumoulin, die in januari besloot voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Hij nam de tijd voor bezinning en wilde goed nadenken over zijn toekomst. De Limburger maakte donderdag bekend dat hij begin juni zijn rentree maakt in de Ronde van Zwitserland. Dumoulin gaf ook aan dat hij graag naar Tokio gaat.