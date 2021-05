Ewan ‘voelde benen branden tijdens superlastige sprint’

Caleb Ewan heeft in zijn loopbaan als sprinter weleens eenvoudigere sprints meegemaakt dan vrijdag in Termoli. Ondanks de lastige aankomst boekte de 26-jarige Australiër tijdens de zevende etappe van de Giro d’Italia zijn tweede zege in drie dagen.

“Ik wist dat het een finish was die mij lag”, zei Ewan. “Het was een kwestie van slim zijn en goed teamwerk verrichten. Alle jongens zijn tot het uiterste gegaan, want we moesten in de laatste 10 kilometer voorop blijven rijden.”

De onorthodoxe sprint werd voorafgegaan door een steil klimmetje met een percentage van 12 procent. “De start van de klim was het belangrijkste deel, ook omdat we energie moesten sparen voor de sprint. Het was een lastige finish en ik moest diep gaan om te winnen. Mijn benen brandden heel erg.”

Ewan was al vier keer eerder de beste in de Ronde van Italië: in 2017 won hij voor het eerst een rit en ook twee jaar geleden was hij twee keer succesvol. “Ik realiseer me niet echt dat dit al de vijfde was”, aldus de renner van Lotto-Soudal. “Maar ik wil meer presteren in het wielrennen en hoop dat ik zo door kan blijven gaan.”