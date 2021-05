Geen Formule 1-race in Turkije, wel een tweede in Oostenrijk

De Formule 1 heeft de Grote Prijs van Turkije moeten schrappen. De reisbeperkingen als gevolg van de coronapademie maken het voor de renstallen onmogelijk het circuit in Istanbul te bereiken. De race in Turkije stond gepland op 13 juni en was al een late toevoeging op de kalender. Istanbul Park kwam pas in beeld nadat duidelijk was geworden dat de Grote Prijs van Canada in Montreal afviel wegens corona.

De Formule 1 heeft opnieuw een vervangende race gevonden. Er zal in Oostenrijk een tweede grand prix worden gehouden op de Red Bull Ring. Die race vindt plaats onder de naam Grote Prijs van Stiermarken, op 27 juni. De week erna, op 4 juli, is dan op hetzelfde circuit de Grote Prijs van Oostenrijk. De Grote Prijs van Frankrijk schuift een week op naar voren en staat nu voor 20 juni op de kalender.

Al met al behoudt de Formule 1 nog steeds 23 races dit seizoen, met ook daarbij op 5 september de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort.