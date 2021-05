Gehavende klassementsrenner Pozzovivo stapt af in Giro

De Italiaanse kopman Domenico Pozzovivo van Team Qhubeka Assos heeft de Ronde van Italië verlaten. De 38-jarige routinier heeft te veel last van de verwondingen die hij donderdag in de zesde etappe opliep door twee valpartijen, meldde zijn ploeg.

Pozzovivo was bezig aan zijn vijftiende Giro en mikte op een goed klassement. Vorig jaar eindigde hij als elfde. De renner kwam in de bergrit van Grotte di Frasassi naar Ascoli Piceno twee keer ten val in de regenachtige eerste kilometers, maar wist ondanks verwondingen aan zijn armen en pijn aan zijn ribben de finish te halen. De medische staf onderzocht hem en constateerde geen breuken, maar vrijdag was het oordeel dat het niet verantwoord is Pozzovivo de Giro te laten vervolgen.

“Het maakt me verdrietig dat ik de Giro moet staken. De vorm was goed en dan is het een hard gelag om op te geven, maar mijn linkerarm en elleboog verkeren in een staat waarin veilig fietsen gewoon niet mogelijk is”, zei de Italiaan, die in het algemeen klassement al was gezakt naar de 51e plek.