Judoka’s Van ’t End en Grol slaan WK in aanloop naar Spelen over

De Nederlandse judoka’s Noël van ’t End en Henk Grol slaan de WK van volgende maand in Boedapest over. Van ’t End is de regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, maar de 29-jarige judoka gaat zijn titel niet verdedigen. Ook de 36-jarige Grol, de nummer 2 van Europa in de klasse boven 100 kilogram, laat het mondiale toernooi in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio schieten.

Nederland stuurt vijftien judoka’s naar de Hongaarse hoofdstad, waar van 6 tot en met 13 juni wordt gestreden om de wereldtitels. De selectie bestaat uit Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina, Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer en Jur Spijkers (+100 kg).

Franssen, Van Dijke, Steenhuis, Tsjakadoea, De Wit, Van ’t End, Korrel en Grol zijn geselecteerd voor de Spelen. Na de EK van afgelopen maand in Lissabon maakte de selectiecommissie van de Nederlandse judobond de laatste keuzes. Zo kreeg Europees kampioene Van Dijke de voorkeur boven Polling en Steenhuis boven Verkerk. De strijd om het olympische startbewijs bij de zwaargewichten tussen Grol en Meyer was al min of meer beslist nadat de veteraan op de EK het duel met Meyer had gewonnen. Grol pakte zilver in Lissabon.

Voor de gemixte teamwedstrijden op de slotdag van de WK vullen Pleuni Cornelisse (-57 kg), Hilde Jager (-70 kg), Natascha Ausma (+70 kg) en Yannick van der Kolk (-73 kg) de selectie aan.