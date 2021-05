Márquez: ik zit nog lang niet op 100 procent

Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez is nog lang niet op zijn oude niveau. “Ik mis nog heel veel om 100 procent te zijn”, vertelde de Spanjaard op het circuit van Le Mans in aanloop naar de Grote Prijs van Frankrijk. “Aan de wereldtitel denk ik niet, dat wordt wel heel moeilijk. Maar ik ben pas 28 jaar en hopelijk heb ik nog heel veel tijd om weer terug te keren op het niveau waar ik was vóór mijn val.”

Márquez crashte vorig jaar in de eerste race van het seizoen in Jerez en liep een armbreuk op. Door complicaties waren verschillende operaties nodig en miste hij alle races. Ook de eerste twee races van dit seizoen kwamen nog te vroeg. Half april maakt de fabrieksrijder van Honda zijn rentree, met als resultaten de zevende plek in de GP van Portugal en de negende in de GP van Spanje. “Ik ben fysiek nog beperkt en merk dat ik niet kan racen zoals ik zou willen. Ik mis kracht en moet heel goed doseren tijdens een race. Dat ben ik niet gewend”, aldus Márquez.

De titel zet hij uit zijn hoofd, maar in de tweede seizoenshelft wil de wegracer wel weer meedoen voor de podiumplekken. “Mijn belangrijkste doel op dit moment is om me weer goed te voelen op de motor, om te rijden zoals ik wil en niet zoals de motor wil. Ik eindigde mijn eerste twee races in de top 10 en dat is niet slecht, maar het zijn niet de resultaten die ik wil.”