Sprinter Ewan boekt tweede ritzege in Giro d’Italia

De zevende rit van de Ronde van Italië is gewonnen door de Australische sprinter Caleb Ewan. De 26-jarige renner van Lotto-Soudal won de massasprint bergop in Termoli. Ewan won woensdag ook al de vijfde etappe. Dylan Groenewegen finishte als zevende.

Ewan, die voor de vijfde keer in zijn carrière de beste was in de Giro, was een klasse apart in de listige slotfase. Hij bleef de Italiaan Davide Cimolai van Israel Start-Up Nation en de Belg Tim Merlier van Alpecin-Fenix, die respectievelijk tweede en derde werden, met overmacht voor.

Voorafgaand aan de sprint was er nog een klimmetje met een stijgingspercentage van 12 procent. Fernando Gaviria verteerde dat klimmetje goed, viel aan, maar moest de zege toch aan Ewan laten. Groenewegen, die na het klimmetje wat verder naar achteren zat, kwam er in de laatste meters geen moment aan te pas.

Zo’n 17 kilometer voor de finish werden drie vluchters bijgehaald: Simon Pellaud, Umberto Marengo en Mark Christian. Zij reden bijna de hele dag aan kop.

Attila Valter (Groupama-FDJ) behield de roze leiderstrui. De 22-jarige Hongaar heeft 11 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel. De Colombiaan Egan Bernal is derde op 16 seconden.

Zaterdag gaat de achtste etappe van de Giro van Foggia naar Guardia Sanframondi, een rit over 170 kilometer. De Giro duurt tot 30 mei.