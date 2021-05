Tennisser Nadal neemt in Rome revanche op Zverev

Tennisser Rafael Nadal heeft op het graveltoernooi van Rome revanche genomen op Alexander Zverev. De nummer 3 van de wereld versloeg de Duitser in de kwartfinales in twee sets: 6-3 6-4. Vorige week in Madrid had Nadal in de kwartfinales nog moeten buigen voor Zverev, die het masterstoernooi in de Spaanse hoofdstad daarna ook won.

De 34-jarige Nadal had donderdag op het Foro Italico in Rome tegen de Canadees Denis Shapovalov twee matchpoints overleefd. Na bijna 3,5 uur stapte de gravelspecialist alsnog als winnaar van de baan. In de halve finales neemt Nadal het zaterdag op tegen de Amerikaan Reilly Opelka.

In het dubbelspel won Matwé Middelkoop met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de kwartfinales via een supertiebreak van landgenoten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer: 2-6 7-6 (3) 10-5.