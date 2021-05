Van der Poel maakt indruk op mountainbike in Tsjechië

Mathieu van der Poel heeft de shortrace voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd mountainbike van zondag in Nové Mesto gewonnen. De Nederlander klopte tijdens een spannende sprint de Brit Tom Pidcock. De Franse wereldkampioen Jordan Sarrou eindigde als derde in Tsjechië.

Van der Poel won vorige week ook de shortrace voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Albstadt. Hij moest daar zondag tijdens de crosscountry-wedstrijd genoegen nemen met een zevende plaats.

Van der Poel klopte Pidcock op een paar centimeter. “Ik ken hem nu al even en ik weet tot wat hij in staat is”, reageerde de winnaar, die eerst naar de Tour de France gaat voordat hij zich gaat voorbereiden op de olympische mountainbikerace in Tokio. “Pidcock was erg sterk, zoals verwacht. Ik had niet mijn beste benen, maar hoop die zondag wel te hebben. Ik hoop dat ik dan een superdag heb.”

Van der Poel reed in het Duitse Albstadt zijn eerste wedstrijd op de mountainbike sinds augustus 2019.