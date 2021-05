Verstappen niet de enige toekomstige optie bij Mercedes

Max Verstappen staat wel degelijk op de radar bij Mercedes als toekomstige aanwinst, maar hij is niet de enige. “Max is absoluut een gegadigde, maar ik zie een hele groep jonge coureurs die in een Mercedes zouden kunnen rijden in de nabije toekomst”, zegt teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal in een interview met de Italiaanse editie van Motorsport.com.

Verstappen heeft zijn lot min of meer verbonden aan Red Bull, maar in zijn langjarige contract is wel de clausule opgenomen dat hij naar een ander team mag als Red Bull hem geen auto kan leveren waarin hij de wereldtitel kan veroveren. De Limburger lijkt dit jaar serieuzer dan ooit de strijd aan te kunnen met de Mercedessen, maar vooralsnog heeft Lewis Hamilton hem wel al in drie van de vier tot nog toe verreden grands prix afgetroefd.

Mercedes kijkt naar de toekomstige bezetting, omdat niet zeker is of zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en tweede rijder Valtteri Bottas er na dit jaar nog bij zijn. Van beiden loopt het contract na dit jaar af. “Je moet altijd plannen maken voor de toekomst, ook al zijn we loyaal aan onze huidige coureurs. Lewis is nog altijd essentieel voor het succes van ons team. Maar we kijken met een schuin oog naar de jonge garde die het in een Mercedes ook goed zou doen, zoals Esteban Ocon en George Russell”, aldus Wolff.