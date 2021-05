Nadal gaat op voor tiende titel in Rome

Rafael Nadal gaat zondag op voor zijn tiende titel op het masterstoernooi van Rome. De negenvoudig kampioen was in de halve finales met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Reilly Opelka, die voor het eerst in zijn loopbaan bij de laatste vier stond op een masterstoernooi. Het was Nadal zijn 500e wedstrijd op gravel en hij won er liefst 458.

In de eindstrijd neemt Nadal, de mondiale nummer 3, het op tegen Novak Djokovic of Lorenzo Sonego.

De sterk serverende Opelka, de nummer 47 van de wereld, had al zijn vier voorgaande duels in Rome in twee sets gewonnen. Tegen Nadal was zijn harde opslag echter niet voldoende voor de zege en Nadal had aan twee breaks voldoende voor de overwinning.