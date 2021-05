Schoonspringster Jansen eindigt als tiende in EK-finale

Schoonspringster Inge Jansen heeft tijdens de EK-finale op de 3-meterplank in Boedapest genoegen moeten nemen met de tiende plek. De 25-jarige pupil van bondscoach Edwin Jongejans vergaarde in de vijf sprongen 268,45 punten. In de voorronde kwalificeerde Jansen zich als achtste met een score van 282,30. De Duitse Tina Punzel won EK-goud met 330,85 punten.

“Het voelt een beetje raar. Ondanks het wat teleurstellende resultaat ben ik met een hoop dingen tevreden. Er is nog werk te verrichten in de komende maanden naar Tokio toe, maar de basis is er”, liet Jansen weten.

Ook Jongejans zag het positief in. “We hadden natuurlijk op meer gehoopt. De laatste maanden is hard gewerkt aan een paar technische verbeteringen. Die zijn gelukt en dat geeft vertrouwen richting Tokio. We hebben nog twee maanden om dat stabiel te krijgen.”