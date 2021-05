Tennisster Rus naar finale op Spaans ITF-toernooi

Arantxa Rus heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het ITF-toernooi in het Spaanse La Bisbal D’Emporda. Bij de laatste vier was Rus, de nummer 86 van de wereld, de Kroatische qualifier Tereza Mrdeza met 6-3 6-2 de baas.

Rus, als eerste geplaatst op het graveltoernooi in Cataloniƫ, neemt het zondag in de finale op tegen de Russin Irina Chromatsjeva.

De 30-jarige Rus kan haar eerste ITF-titel veroveren sinds 2019, toen ze tien keer de beste was op het niveau onder de WTA-toernooien.