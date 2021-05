Tennissters Swiatek en Pliskova strijden om titel in Rome

Iga Swiatek en Karolina Pliskova strijden zondag om de titel op het WTA-toernooi van Rome. De 19-jarige Swiatek, regerend kampioene op Roland Garros, boekte zaterdag twee zeges.

Swiatek begon de dag met een overwinning op de Oekraïense Elina Svitolina (6-2 7-5) en was later op de dag met 7-6 (3) 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. De Poolse tiener moest twee keer in actie komen omdat het vrijdag lange tijd regende in de Italiaanse hoofdstad.

In de finale neemt Swiatek het op tegen Pliskova, die in drie sets de meerdere was van de Kroatische Petra Martic (6-1 3-6 6-2).

Swiatek, de nummer 15 van de wereld, kan voor het eerst een WTA 1000-toernooi op haar naam schrijven en betreedt bij een zege de top 10.