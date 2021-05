Triatlete Kingma pakt brons in WK-wedstrijd Yokohama

Triatlete Maya Kingma is het seizoen voortvarend begonnen met de derde plaats in de eerste race uit de WK-series in het Japanse Yokohama. De 25-jarige Maastrichtse moest in de wedstrijd over de olympische afstand (1,5 km zwemmen – 40 km fietsen – 10 km hardlopen) twee Amerikaanse vrouwen voor zich dulden. Taylor Knibb won in 1.54.27, Summer Rappaport werd tweede in 1.54.57. Kingma nam het brons in ontvangst met een tijd van 1.55.05.

De Limburgse mag deze zomer meedoen aan de olympische triatlon in Tokio. Ze kwalificeerde zich vorig jaar met haar zesde plaats op het WK in Hamburg. Met haar derde plaats in Yokohama doet ze goede zaken voor haar ranking. Hoe hoger ze op die ranglijst komt, hoe beter straks in juli haar startpositie in de olympische race.

Kingma maakte indruk op de fiets. Ze sloeg samen met Knibb een gat met de rest van het veld. Op het afsluitende looponderdeel moest ze de Amerikaanse laten gaan en kwam ook de sterk lopende Rappaport haar in de slotfase nog voorbij. Niettemin bereikte de Limburgse triatlete voor het eerst in haar carrière het podium in een wedstrijd uit de WK-series.

Jetze Plat, het boegbeeld van de Nederlandse paratriatlon, was in Yokohama ongenaakbaar op de paralympische afstand van 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. Hij klokte 55.16 en bleef landgenoot Geert Schipper, die als tweede over de finish kwam, bijna 3 minuten voor. Plat mikt op de Paralympische Spelen in Tokio op drie keer goud: de paratriatlon, de wegwedstrijd in het handbiken en de tijdrit in het handbiken.