Volleyballers zonder zelf te spelen al zeker van EK

De Nederlandse volleybalmannen hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza stelde deelname zaterdag veilig zonder zelf in actie te komen. Kroatië had met 3-0 of 3-1 van Zweden moeten winnen om Oranje in de kwalificatiepoule nog te passeren, maar dat lukte niet. Kroatië won wel, maar met 3-2.

De laatste wedstrijd van Nederland, zondag om 16.00 uur in Apeldoorn tegen Kroatië, is nu niet meer van belang. Oranje won tot dusverre alle drie de kwalificatieduels.

Het EK is van 1 tot en met 19 september in Polen, Tsjechië, Estland en Finland. De loting is op 27 mei in Helsinki.

Nederland doet van 28 mei tot en met 27 juni in Rimini in Italië eerst mee aan de Nations League.