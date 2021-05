Eerste zege autocoureur Van Kalmthout in IndyCar Series

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft in de IndyCar Series zijn eerste overwinning behaald. De 20-jarige Noord-Hollander kwam in zijn Chevrolet na 85 ronden als eerste over de finish in de GMR Grand Prix in Indianapolis. Hij had een voorsprong van bijna 5 seconden op de Fransman Romain Grosjean. De Spanjaard Alex Palou kwam als derde binnen, op 15 seconden van de glorieuze winnaar.

Van Kalmthout, die in het Amerikaanse circuit ‘VeeKay’ wordt genoemd, was vanaf de zevende startplek aan de race begonnen. Poleposition was voor Grosjean, de voormalige Formule 1-coureur die vorig jaar aan de dood ontsnapte bij een zware crash tijdens de Grote Prijs van Bahrein. Hij kwam levend uit zijn hevig brandende autowrak, maar kon aan de laatste F1-races van het seizoen niet meer meedoen door brandwonden aan zijn handen.

Grosjean reed 44 ronden aan de leiding in Indianapolis. Van Kalmthout voerde het veld 33 ronden aan. Hij finishte eerder dit seizoen als zesde, negende, twintigste en negende.

‘Veekay’ had zijn eerste triomf na de kwalificatie al min of meer voorspeld. “Ik moet zes auto’s passeren om te winnen. Ik heb voor grotere uitdagingen gestaan”, liet hij vrijdag op Twitter zelfbewust weten.

Van Kalmthout sloot vorig jaar zijn eerste seizoen in de IndyCar af op de veertiende plek van het eindklassement. Daarmee was hij de beste ‘rookie’ (debutant) van het jaar.

Van Kalmthout crashte begin april nog tijdens testraces op hetzelfde circuit in Indianapolis. Hij raakte de macht over het stuur kwijt waarna zijn bolide keihard op de beruchte muur botste. Daarbij brak hij een vinger. ‘VeeKay’ revancheerde zich ruim een maand later met een uitgekiende zege. “Dit was voor ons de perfecte dag”, liet de jonge Nederlander glunderend weten. “Ik wist dat onze auto op dit circuit heel snel kon zijn. Het is geweldig dat we hier hebben gewonnen.”

Voor zijn team Ed Carpenter Racing was het de eerste zege sinds 2016. Over twee weken wordt op hetzelfde circuit de befaamde Indy 500 verreden. ‘VeeKay’ wist zich in augustus vorig jaar als vierde te kwalificeren voor die race, maar een mislukte pitstop brak hem op in de wedstrijd.