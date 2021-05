Tennisster Rus grijpt net naast ITF-titel in Spanje

Het is tennisster Arantxa Rus net niet gelukt het ITF-toernooi in het Spaanse La Bisbal D’Emporda op haar naam te schrijven. De nummer 1 van de plaatsingslijst verloor in de finale in drie sets van de Russin Irina Chromatsjeva. Het werd 6-4 1-6 7-6 (8).

De 30-jarige Rus, die in de derde set een 3-0-voorsprong uit handen gaf, besloot het duel met een dubbele fout. Rus, de nummer 86 van de wereld, is achter Kiki Bertens de nummer 2 van Nederland.

Rus had haar eerste ITF-titel kunnen veroveren sinds 2019, toen ze tien keer de beste was op het niveau onder de WTA-toernooien.