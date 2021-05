Tennisster Swiatek gunt Pliskova geen game in eindstrijd WTA Rome

Iga Swiatek heeft met groot vertoon van macht het grote WTA-toernooi van Rome op haar naam geschreven. De 19-jarige Poolse, die de week als de mondiale nummer 15 was begonnen, gunde in de finale Karolina Pliskova in 46 minuten geen enkele game: 6-0 6-0.

In totaal pakte Pliskova slechts dertien punten; vier in de eerste set en negen in de tweede set. De laatste keer dat een finale van een WTA-toernooi met een zogenoemde ‘double bagel’ werd beslist, was in 2016 in Boedapest, toen Simona Halep Anastasija Sevastova versloeg.

Voor Swiatek, regerend kampioene op Roland Garros, is het haar eerste titel op een WTA 1000-toernooi, de categorie onder de grand slams. Ze betreedt na haar indrukwekkende optreden de top 10 van de wereldranglijst.

Swiatek, die in haar loopbaan nog nooit met 6-0 6-0 had gewonnen, was begin dit jaar ook de beste in Adelaide. Dat betekende na haar verrassende triomf in Parijs haar tweede titel.

In 2019 was Pliskova, de nummer 9 van de wereld, nog de sterkste in Rome.