Tokio onzeker voor handbalster Polman na nieuw blessureleed

Het is onzeker of handbalster Estavana Polman met het Nederlands team mee kan naar de Olympische Spelen. De vedette van Oranje heeft opnieuw schade aan de rechterknie opgelopen die haar eerder maandenlang aan de kant hield. Een operatie is niet nodig, maar ze zal wel de tijd moeten nemen om te herstellen. Dat meldde het Nederlands Handbal Verbond na contact met de onfortuinlijke international.

Polman scheurde juli vorig jaar de kruisband in haar rechterknie af en moest een operatie ondergaan. Daarna begon een lange revalidatie, waardoor ze in december het EK in Denemarken miste. De opbouwspeelster, die in 2019 met Oranje de wereldtitel veroverde en tot beste speelster van dat WK werd uitgeroepen, maakte vorige maand haar rentree bij het Nederlands team tijdens het drielandentoernooi in Kroatiƫ.

Het ging afgelopen dinsdag weer mis tijdens de play-offs voor het Deense kampioenschap tussen haar ploeg Team Esbjerg en Odense. Polman kreeg een tik op de knie en stortte schreeuwend van de pijn op de vloer. Ze moest van het veld worden afgedragen. Medisch onderzoek wees uit dat de knie weer beschadigd is, maar een operatie is niet noodzakelijk. “Ze is uiteraard teleurgesteld, maar klonk ook strijdbaar. Maar dat is zoals we haar kennen”, zei de woordvoerster van het NHV.